Kaum Güterzüge in Bregenz - Ritsch will trotzdem zwei Gleise

Zwischen Lindau und Bregenz fahren kaum Güterzüge. Trotzdem will der Bregenzer Bürgermeisterkandidat Michael Ritsch (SPÖ) ein zweites Gleis auf dieser Strecke, um sie attraktiver für den Güterverkehr zu machen.

Vor der Gemeinderatswahl am 13. September fordern einige Parteien und Interessensgruppen ein zweites Gleis, das am liebsten unter der Erde verlaufen soll. Verkehrsministerin Gewessler gab dieser Möglichkeit vor kurzem eine Absage mit der Begründung, dass die Kapazität derzeit ausreiche.

Tatsächlich spielt der Güterverkehr auf der besagten Strecke eigentlich keine Rolle. Wie die VN berichten, fuhr 2019 auf dieser Strecke durchschnittlich weniger als ein Güterzug pro Tag. 2020 fuhr bisher sogar nur ein Güterzug pro Woche, was aber auch an den Streckensperren auf deutscher Seite liegt.

Michael Ritsch (SPÖ) will Strecke attraktiver machen

Dass es so wenig Güterzüge auf dieser Strecke gibt, zeigt exakt das Problem auf, erklärt SPÖ-Bürgermeisterkandidat Michael Ritsch: "Jährlich brettern 1,5 Millionen LKW durch den Pfändertunnel. Das sind über 4.000 Lastkraftwagen am Tag. Gleichzeitig verkehrt zwischen Bregenz und Lochau nicht einmal ein Güterzug täglich. Das zeigt, dass das Gleis für Speditionen in dieser Form nicht attraktiv ist. Solange die Strecke nicht zumindest ein zweites Gleis bekommt, wird das auch so bleiben. Wir müssen ausbauen, dann sparen wir uns hunderttausende Lkw-Fahrten im Großraum Bregenz."