Katharina Lins: "Zonierung der Grünflächen sinnvoll"

Naturschutzanwältin Katharina Lins war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach unter anderem über Grünzonen, die Corona-Pandemie und die S18.

DI Katharina Lins ist und bleibt Vorarlbergs Naturschutzanwältin. Ihre Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass das Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung eingehalten wird. Darin heißt es zum Beispiel, dass der Mensch Natur und Landschaft unter Rücksichtnahme des Klimaschutzes erhalten und in diesem Sinne entwickeln soll. Ob das in Vorarlberg auch immer der Fall ist, erzählt Katharina Lins heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Erst kürzlich tagte das Regionalforum zur S18, ganz zufrieden war Naturschutzanwältin Lins damit aber nicht: "Die Informationen, die wir dort bekommen haben, waren in etwa dieselben die wir schon vor Monaten durch die Presse mitbekommen haben. Wir haben damals eine pragmatische Variante vorgeschlagen. Die CP-Variante ist weniger schlecht als die Variante Z, aber auch hier ist der Eingriff in die Natur unverhätlnissmäßig hoch", weiß Katharina Lins.

Zonierung der Grünflächen

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zieht es viel mehr Menschen in die Natur hinaus, das macht sich auch beim Kauf eines E-Bikes bemerkbar - denn derzeit ist es schwierig eines zu bekommen. Katharina Lins erklärt, dass eine Zonierung der Grünflächen sinnvoll wäre: "Natürlich ist es gut, wenn Leute die schöne Natur erleben. Gerade in der Corona-Zeit ist der Druck auf diese Flächen aber enorm gestiegen. Sinnvoll wäre es, wenn man Bereiche für Freizeit und Erholung machen würde und Bereiche, die man in Ruhe lassen sollte, damit die Natur unberührt bleibt. Auch Fahrräder und E-Bikes nehmen in der Natur zu, sprich, mehr Leute kommen in der selben Zeit vorbei und belasten die Natur. Auch dort wird man sich Spielregeln überlegen müssen", ist sich Lins sicher.