Katastrophenwarnung via SMS ab 2022

Vor kurzem wurde im neuen Telekomgesetz die Grundlage dafür geschaffen, bis 2022 ein SMS-Warnsystem in Österreich umzusetzen, wie es in anderen Ländern bereits längst im Einsatz ist.

Prävention ist das A und O

"Es ist an der Zeit, Katastrophenvorsorge ernst zu nehmen", fordert Foitik. Denn nicht nur im Ausland, auch in Europa und Österreich muss in Zukunft vermehrt mit Katastrophen und Schadensereignissen gerechnet werden. Folglich müsse auch mehr in die Vorsorge investiert werden.