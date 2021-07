Im Katastrophenfall: Darum gibt es keine SMS-Warnung

Landesrat Gantner erklärt, warum man bei Unwetter- und Katastrophenwarnungen noch auf althergebrachte Methoden setzt.

Die jüngsten Unwetter-Katastrophen in Europa haben auch zu Diskussionen über die Vorgehensweise bei Unwetter-Alarmierungen geführt. Es sei zu spät und zu wenig gewarnt worden, der Katastrophenschutz sei für künftige Ereignisse schlecht aufgestellt, lauten unter anderem die Vorwürfe in Deutschland.

Doch wie wird im Gefahrenfall in Vorarlberg alarmiert? Darüber sprach VN-Chefredakteur Gerold Riedmann am Montag in "Vorarlberg LIVE" mit Sicherheitslandesrat Christian Gantner.