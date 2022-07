"Kassenfusion war eine große politische Lüge"

Eine Milliarde Euro für eine bessere Versorgung der Patientinnen und Patienten: Das hat die schwarz-blaue Bundesregierung versprochen, als sie die neun Gebietskrankenkassen zur ÖGK fusionierten.

"Es war ein Fehler"

Die Reform sei vor allem ein Fehler gewesen, weil man auf gutem Wege war, Leistungen zu harmonisieren, auch zwischen den verschiedenen Versicherungen. "Wenn jetzt harmonisiert wird, nur noch bei der ÖGK, nicht mehr bei Beamten, Bauern, Selbständigen und so weiter."

Vorarlberg Landesregierung

Die Landeshauptleute hätten die Fusion beinhart für den einstigen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mitgetragen. "Auch von der Vorarlberger Landesregierung hieß es wörtlich, dass man selbst mit einer Lupe nichts finde, was an dieser Reform schlecht sein soll. Vielleicht finden sie im Rechnungshofbericht jetzt etwas, was sie damals weggeleugnet haben."