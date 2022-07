Kassenfusion, Lebenshilfe und Stadtratswahl Feldkirch

Arbeiterkammerdirektor Rainer Keckeis, Lebenshilfe-Geschäftsführerin Michaela Wagner-Braito und die neue Feldkircher Stadträtin Natascha Soursos heute in "Vorarlberg LIVE".

Rainer Keckeis, Direktor Arbeiterkammer Vorarlberg

Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink zeigte sich in "Vorarlberg LIVE" am Montag hoffnungsvoll, dass die Synergieeffekte der Kassenfusion zur ÖGK in den nächsten Jahren eintreten könnten. Ein Rohbericht des Rechnungshofes hatte ergeben, dass die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen zur ÖGK Mehrkosten statt der versprochenen "Patientenmilliarde" ergeben hat. Wie die Arbeiterkammer zu der Offenlegung steht, erklärt der Direktor der Vorarlberger Arbeiterkammer Rainer Keckeis heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Michaela Wagner-Braito, Geschäftsführerin Lebenshilfe

"Menschen mit Behinderung müssen nicht inkludiert werden, sie sind selbstverständlich ein Teil der Gesellschaft!" so Lebenshilfe-Geschäftsführerin Michaela Wagner-Braito in einem Interview. In "Vorarlberg LIVE" redet sie heute über die Pandemie-Herausforderungen für die Lebenshilfe, weshalb das Motto "Mitanand" für ihr Leben steht und wie die aktuelle Personalsituation bei der Lebenshilfe aussieht.

Natascha Soursos, Kultur- und Integrationsstadträtin Feldkirch

Sie tritt in die Fußstapfen der Feldkircher Grünen-Stadträtin Laura Fetz. Natascha Soursos ist Kommunikatonsberaterin, Büroleiterin der Grünen Wirtschaft, zweifache Mutter und jetzt Stadträtin. Wie sie sich für die Kulturschaffenden in Feldkirch einsetzen will, wie das aktuelle Integrationsprogramm läuft und welche Erwartungen sie an ihr Amt hat, bespricht sie heute mit Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 05. Juli 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Rainer Keckeis (AK), Michaela Wagner-Braito (Lebenshilfe), Natascha Soursos (Grünen)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

