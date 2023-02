"Käs, Snacks & meh": Bald eröffnet das Käslädele neu

Bregenzer Wirtin übernimmt

Hofer ist sich sicher, gute Partner gefunden zu haben: Käse von Käse Moosbrugger in Mäder, Feinkost vom Alpenverein Südtirol, den man vom Weihnachtsmarkt kennt, Saucen und Co. von Ulrika's Manufaktur in Dornbirn, Produkte von Anjas Gewürzeshop in Schlins und Cookies von der Begeisterei in Wolfurt. "Ich hoffe, dass wir dann vom Sortiment her wirklich eine schöne Mischung haben, damit für jeden was dabei ist", erklärt die Unternehmerin. Käseliebhaber, die das Käslädele bereits kannten, aber auch neue Kunden und alle, die Geschenkkörbe suchen, sind ab März bei ihr gut aufgehoben. "Es würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommt", meint sie abschließend.