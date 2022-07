Karibisches Flair: Warum der Bodensee jetzt grün ist

Lästiges Seegras

Was Badegästen im Bodensee landläufig als lästiges "Seegras" bereits aufgefallen ist: In der warmen Jahreszeit wachsen auch Unterwasserpflanzen stärker. Diese siedeln sich um den ganzen See in geeigneter Tiefe an und wachsen dann mit langen Stängeln und Blättern Richtung Oberfläche. Diese Makrophyten genannten Wasserpflanzen sind laut den Experten ein wichtiger Teil des Ökosystems. Sie sorgen für klares Wasser, produzieren Sauerstoff und dienen als Kinderstube für viele Fische, zudem schützen sie die Ufer und Flachwasserbereiche vor Erosion.