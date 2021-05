"Kapital wird grüner"

Architekt Hermann Kaufmann sieht Holzland Vorarlberg auf gutem Weg.

Dabei ist er auch mit den steigenden Holzpreisen konfrontiert. „Der Holzmarkt ist mittlerweile international geworden. Wenn die Amerikaner zu wenig Holz haben und weltweit Holz zusammenkaufen, wirkt sich das bis nach Vorarlberg aus“, so Kaufmann. Er glaubt aber an eine Entspannung, auch wenn nicht in dem Maße wie zuvor. „Es ist ein Nachziehen der Preise, denn in den letzten zehn bis 15 Jahren sind die Holzpreise kaum gestiegen.“