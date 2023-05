Kanzler in der Kritik: Kontroverse um Armut und Arbeitslosigkeit

Bundeskanzler Karl Nehammer gerät nach einem Interview mit Armin Wolf in der ZiB 2 in die Schlagzeilen. Seine Äußerungen zu Armut und Arbeitslosigkeit sorgen für heftige Kritik und eine hitzige Debatte über soziale Gerechtigkeit und angemessene Gehälter.

Im Interview äußerte sich Kanzler Nehammer zur aktuellen Teuerung und Armut in Österreich. Er räumte ein, dass es unerträglich sei, wenn Kinder keine warme Mahlzeit bekämen. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass Arbeitslose derzeit gute Chancen hätten, Arbeit zu finden und Leistung sowie Arbeit Armut verhindern könnten. "Man muss auch dazu sagen, Arbeit ist der beste Schutz vor Armut", betonte Nehammer. ZiB 2-Moderator Armin Wolf warf ihm daraufhin Zynismus vor.

all

all

self

self

Kritik und Reaktionen auf Twitter

all

all

self

self

all

all

self

self

Politische Reaktionen und geplante Maßnahmen

Angesichts der aufgeheizten Stimmung in der Bevölkerung bringt die ÖVP ein Gesetz in den Nationalrat ein, das Stromkonzerne dazu verpflichten soll, ihre Tarife rasch zu senken oder andernfalls Gewinnabschöpfungen zu riskieren. Die Maßnahme soll ab dem 1. Juli in Kraft treten. VP-Klubchef August Wöginger betonte, dass die Kunden nicht die Leidtragenden sein dürfen und forderte: "Preise runter, oder Abschöpfung."