Kampf der Schoko-Giganten: Milka und Tony's streiten sich um Lila

Zwischen dem Schokoladenhersteller Tony’s Chocolonely aus den Niederlanden und Mondelez, dem Unternehmen hinter Milka, ist ein Rechtsstreit entbrannt. Der Streit dreht sich um die Verwendung der Farbe Lila für Schokoladenverpackungen.

Tony’s Chocolonelys gewählte Verpackung "nur für sein neues Produkt" ähnelt sehr der Gestaltung in Schrift, Farbe und Stil der Marke Milka. Zudem bewirbt Tony's sein Produkt als "faire Alternative". Diese Gestaltung führte zu einer Verwechslungsgefahr, wobei die lila Farbe der Verpackung im Zentrum des Streits steht.

Im Februar 2024 setzte Mondelez, ein global agierender Lebensmittelkonzern, mit Sitz in den USA, der neben Milka auch Marken wie Oreo, Toblerone und Philadelphia besitzt, eine gerichtliche Unterlassungsverfügung gegen Tony’s Chocolonely durch. Der Vorwurf lautet auf Markenverletzung durch die Nutzung der Farbe Lila. Mondelez argumentiert, dass die Verwendung der Farbe eine Verwechslungsgefahr mit ihren Milka-Produkten darstellt.

Interessanterweise hat Tony’s Chocolonely auf seiner Homepage eine Anpassung vorgenommen. Die ursprünglich lila Farbe der Kampagnenverpackung wurde entfernt. Stattdessen wird die Verpackung jetzt in Grau mit einem auffälligen Pfeil und den Sprüchen "nicht (mehr) lila“, "offensichtlich nicht lila" dargestellt.

Tony’s Chocolonely wurde mit dem Ziel gegründet, auf Missstände in der Schokoladenindustrie, wie Kinderarbeit und Ausbeutung von Kakaobauern, aufmerksam zu machen. Mit der parodistischen Gestaltung der Verpackung und Kampagnen wie "Deine Schokolade, aber fair“, die auch auf Wiener Hauswänden projiziert wurden, möchte Tony’s Chocolonely ein Bewusstsein für fair produzierte Schokolade schaffen. Das Unternehmen betont, dass seine Aktionen darauf abzielen, die Problematik von Kinderarbeit und Billiglöhnen in den Vordergrund zu rücken.

Mondelez in der Kritik

Mondelez steht seit Jahrzehnten in der Kritik wegen der Duldung von Kinderarbeit und der Zahlung von Niedrigstpreisen an Kakaobauern. Der Konzern hat auf die Kritik mit einem Nachhaltigkeitsprogramm reagiert, das jedoch laut NGOs wie Greenpeace nicht ausreichend ist, um die tiefgreifenden Probleme in der Kakaoproduktion zu lösen.