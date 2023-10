Aus für das Milka Schokofest und was man in Bludenz dazu sagt

Mit einem wehmütigen Auge werden viele Schokoladenliebhaber und Familien zurück auf ein Fest blicken, das Generationen verzaubert hat: das Milka Schokofest.

Auf dem Milkafest gab es viele Veranstaltungen speziell für Kinder. Dieses Foto wurde 2016 aufgenommen. ©Philipp Steurer

Im Jahr 1983 ins Leben gerufen, verband es süße Verlockungen, kindliche Freuden und das ikonische Lila der Marke Milka, welche die Stadt Bludenz einmal im Jahr verzauberte.

Wandel der Rahmenbedingungen und schwindende Bindung

Natascha Arzberger, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Bludenz erklärt im VOL.AT-Interview, dass der Wandel der Rahmenbedingungen und eine schwindende Bindung vonseiten des Konzerns gegenüber der Stadt Bludenz, die Gründe für diese Entscheidung gewesen sind.

Bis auf kleinere Aktionen mit der beliebten Milka Schokolade, wird es zukünftig kein Milka Schokofest mehr geben.

Bludenz, Stadtmarketing: Natascha Arzberger ©Natascha Griswold/VOL.AT

Erinnerungen an den Schoko Express

„Das Milka Schokofest war immer ein Anfang und Startschuss in die Schulferien“, erzählt Heidi im VOL.AT-Gespräch, als sie in Erinnerungen an die vergangenen Feste schwelgt. Es war nicht nur ein Familienfest, sondern auch ein Grund für diejenigen, die in die Ferne gezogen sind, zurück nach Hause zu kommen.

Die Stadt Bludenz wurde durch das Milkafest über die Jahre hinweg auch zu einem süßen Hotspot für Schokoladenliebhaber und Familien aus ganz Österreich und darüber hinaus. "Es war eine wichtige Veranstaltung für Bludenz selbst und deren Standort“, betont Heidi.

Heidi Fuchs vor der Bäckerei Fuchs ©Natascha Griswold/VOL.AT

"Ich finde es auf jeden Fall schade, dass das Milkafest so nicht mehr stattfinden soll“, meint die Gastronomin. Trotz ihrer Enttäuschung zeigt sie sich pragmatisch bezüglich der Auswirkungen auf ihren Betrieb. Obwohl das Fest nicht mehr stattfindet, bleibt der Familienbetrieb, der bereits seit 1856 besteht, unberührt von den Änderungen.

Zur Stadt selbst gehört auch der Milka Schoko-Express, ein kleines lilafarbenes Zügle, das durch die Stadt zuckelt. Heidi erzählt VOL.AT von der Transformation des Schoko Express: „Die Wirtschafts- und Werbegemeinschaft hatte vor vielen Jahren eine Kooperation gehabt, da wurde dieses Zügle, dass es bereits seit den 70er-Jahren gibt, überholt und neu lackiert. Somit wurde das lila Zügle zum Schoko-Express.“ Das kleine Zugvehikel wurde zu einem Symbol des Fests und der Stadt selbst.

Eine alte Tradition geht zu Ende

Im Jahr 2019 feierte das Fijatkowski Cafe-Konditorei Fenkart KG seine Eröffnung und Neuübernahme, indem auch zum letzten Mal das Schokofest in Bludenz veranstaltet wurde. "Schon der Vorbesitzer des Cafe Fenkart feierte beim Milkafest groß mit", erzählt Dagmar. "Zu dieser Zeit, durfte die Terrasse immer vergrößert werden, da die komplette Straße für das Fest gesperrt wurde."

"Es ist eine alte Tradition in Bludenz, die somit beendet wird“, sagt sie und spiegelt somit die Emotionen vieler Bewohner und Besucher der Stadt wider.

Dagmar Fijatkowski vom Cafe Fenkart Konditorei ©Handout/Privat

Die physische Nähe des Café Fenkart zur Haltestelle des Schoko-Express – der weiterhin als nostalgische Erinnerung an die festlichen Zeiten durch Bludenz fährt – ist eine süße Ironie und ermöglicht Besuchern, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen. Die Haltestelle befindet sich unmittelbar an der Hauswand der Café-Konditorei.

Vor dem Cafe Fenkart befindet sich die Haltestelle für den Milka Schoko Express ©Natascha Griswold/VOL.AT

Warum das Milka Schokofest für Evi keine Rolle mehr spielt

Video: Als ihre Kinder noch klein waren, war sie selbst auf dem Familienfest anwesend, doch da ihre Kinder bereits groß sind, hat Evi keinen Bezug mehr zum Milka Fest und somit würde es ihr auch nicht fehlen.

Das sagt Mondelez zum Schokofest-Aus

Mondelez hat die Firma Suchard 2013 übernommen. Auf VOL.AT-Anfrage teilt der Konzern mit, dass trotz der reichen Geschichte und der beliebten Tradition, das Milka Schokofest in der bisherigen Form der Vergangenheit angehört.

"Wir sind in der allgemeinen Planung für das Jahr 2024. Es sieht danach aus, dass es kein Milka Schokofest in Bludenz geben wird. Sollten wir andere Veranstaltungen für KonsumentInnen umsetzen, prüfen wir bestimmt, ob wir auch nach Bludenz kommen können", teilt Mondelez gegenüber VOL.AT mit.

Mit dem Milka Rucksack hoch auf den Muttersberg in Bludenz ©Natascha Griswold/VOL.AT

Neues Kapitel: Bludenzer Altstadtmagiefest

Aber wie es so oft heißt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Das Stadtmarketing Bludenz hat nicht vor, die Freude, das Beisammensein und das strahlende Lächeln der Kinder, das in der Vergangenheit das Milka Schokofest begleitet hat, verschwinden zu lassen. Es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, das ebenso magisch und verheißungsvoll klingt: Das Bludenzer Altstadtmagiefest.

Abschied und Neuanfang: Ein süßes Kapitel endet, ein magisches beginnt

Dieses neue Event, das in der ersten Juliwoche – also zeitgleich zum traditionellen Termin des Schokofest – stattfinden wird, hat das Ziel, insbesondere Familien und Kinder anzulocken. Konkrete Details will man aber bis jetzt nicht verraten.

