Kaffee, Kuchen und mehr: Die 10 beliebtesten Cafés im Bezirk Dornbirn

Reichhaltiges Frühstück, Kaffee und Kuchen oder etwas für den kleinen Hunger zwischendurch: Hier finden Sie die 10 beliebtesten Cafés im Bezirk Dornbirn.

Café 21 in Dornbirn

Kaffee, Frühstück und Lunch-Bowls: Das Café 21 in Dornbirn begeistert seine Gäste mit einer breiten Palette an Speisen. Auf der vielfältigen Frühstückskarte finden sich neben Klassikern wie Müsli oder Pancakes auch verschiedene Pakete von "Classic" über "Orientalisch" bis "Vegan". Sushi-Variationen, verschiedene Antipasti, Salate und Suppen runden das Angebot ab. Außerdem gibt es Montag bis Freitag von 11:30 bis 14 Uhr leckere Lunch-Bowls für den Genuss zur Mittagszeit.

Wichtige Infos

Das Café 21 in Dornbirn bietet weit mehr als nur Kaffee. ©Screenshots Café 21 (www.cafe21.at)/Canva (Symbolbild)

Café Steinhauser in Dornbirn

Das Café Steinhauser in Dornbirn ist Café, Restaurant sowie Bar in einem und bietet neben einer vielfältigen Getränkekarte sowie Kuchen auch eine kleine, aber feine Auswahl an Speisen. Ob Frühstück, Stärkung beim Shopping in der Innenstadt, Kaffee und Kuchen am Nachmittag oder Drinks am Abend - hier gibt es Genuss zu fast jeder Tageszeit. Es gibt verschiedene Frühstücksvarianten für den kleinen oder großen Hunger, ein wechselndes Tagesgericht und eine kleine, aber feine Speisekarte, auf der zu Mittag und abends unter anderem Wiener Schnitzel aus der Pfanne vom Schwein mit gemischtem Salat (15,60 €), Schinken-Käse-Toast mit gemischtem Salat (11,20 €) oder Griechischer Salat mit Fetakäse, Paprika, Gurken und Oliven (12,40 €) stehen. Außerdem gibt es den ganzen Tag über Sandwiches und Toasts sowie hausgemachte Kuchen.

Wichtige Infos

Das Café liegt direkt am Marktplatz in Dornbirn. ©Screenshots Café Steinhauser (cafe-steinhauser.at)/Canva (Symbolbilder)

Café König in Lustenau

Das Café König in Lustenau bietet neben Frühstückvariationen und einem wechselnden Mittagsmenü hausgemachte Pralinen, Torten und Eis. Ob Pancakes, gebackene Kipferl, Lustenauer Riebel oder Bircher Müsli mit frischem Obst - das Café bietet vielfältigen Frühstücksgenuss. Am Wochenende wird mit ausgefallenen Frühstücks-Specials von herzhaft bis süß aufgewartet. Dabei empfiehlt sich eine Reservierung. Deftige Gerichte gibt es im Café à la carte oder als Mittagsmenü.

Wichtige Infos

Das Café ist auf Pralinen und Torten spezialisiert, bietet aber unter anderem auch Frühstück, Mittagessen und Eiscreme an. ©Screenshots Café König (cafekoenig.at)/Canva (Symbolbilder)

Café Schatz in Hohenems

Das Café Schatz in Hohenems bietet ein üppiges Frühstücksbuffet und deftige Hausmannskost - inklusive Fleischspezialitäten aus der hauseigenen Metzgerei. Von jeweils 7:00 bis 11:00 Uhr können Gäste im Café alles vom schnellen Marmelade-Brötchen mit Kaffee bis zum reichhaltigen Frühstücksbuffet genießen. Ob Heißgetränke oder Orangensaft, Schinken, Speck, Lachs oder Leberkäse, Käse, Marmelade oder Aufstrich, Rührei, Antipasti oder Müsli - hier finden alle das Passende. Ab 11:30 Uhr wird neben der Mittagskarte und einem saisonalen Special ein täglich wechselndes Mittagsmenü an angeboten. Die Hausmannskost wird dabei mit möglichst frischen und regionalen Zutaten zubereitet. Für alle Naschkatzen gibt es ab 14:00 Uhr Kaffee und Kuchen bei Musik aus den 70ern, 80ern und 90ern.

Wichtige Infos

Ob deftig oder süß - hier gibt es etwas für jeden Geschmack. ©Screenshots Metzgerei Schatz (metzgerei-schatz.at)/Canva (Symbolbilder)

Marenda in Dornbirn

Mit vielfältigen Frühstücksangeboten, einer Menge Snacks und einer gemütlichen Atmosphäre ist das Marenda der Inbegriff eines Brunchlokals. Ob Frühstück oder Leckereien für den kleinen Hunger: Das Marenda in Dornbirn bietet leckere Backwaren, Kaffee und Salate. Süße und herzhafte Frühstücksvariationen, verschiedene Brote, Salate und Häppchen sorgen für vielfältigen Genuss. Ob Müsli mit frischen Früchten oder Käsespezialitäten - hier finden alle etwas Passendes. Eine kleine Auswahl an Kuchen, unter anderem Apfelstrudel und Lava Cake, sorgt für süße Gaumenfreuden.

Wichtige Infos

Das Marenda in Dornbirn begeistert mit einem vielfältigen Frühstücksangebot. ©Screenshot Marenda (www.marenda.at)/Canva (Symbolbild)

Frida Bioladen & Café in Hohenems

Das Frida in Hohenems ist nicht nur ein verpackungsfreier Bioladen, sondern auch ein Café mit vegetarischen und veganen Delikatessen aus ausschließlich biologischen Zutaten. Das Café serviert eine kleine, aber feine Auswahl an Speisen, die aus möglichst regionalen und saisonalen Produkten zubereitet werden. Ob Frühstücksvariationen, Mittagessen, Snacks oder Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie veganes Eis im Sommer - hier finden alle das Passende.

Wichtige Infos

Das Café serviert eine kleine, aber feine Auswahl an Speisen. ©Screenshots Frida (www.frida-bio.at)/Canva (Symbolbilder)

Café-Konditorei Danner in Dornbirn

Die Café-Konditorei Danner in Dornbirn begeistert ihre Gäste mit hausgemachten Köstlichkeiten. Das Traditionskaffeehaus im Hatlerdorf wird seit 1959 von der Familie Danner geführt - mittlerweile bereits in der dritten Generation. Neben Kaffeespezialitäten bietet die Konditorei eine große Auswahl an Kuchen, Torten und Pralinen. Außerdem hat das Café eine kleine, aber feine Speisekarte mit hausgemachten Suppen, Toasts, Salaten und Fleischgerichten. Von Montag bis Freitag gibt es von 11:30 bis 13:00 Uhr zudem gutbürgerliche Mittagsmenüs um 11,20 €, zum Mitnehmen sogar um nur 10,20 €.

Wichtige Infos

Preis: €€

€€ Adresse: Hatlerstr. 24, 6850 Dornbirn

Hatlerstr. 24, 6850 Dornbirn Website: www.cafedanner.at

www.cafedanner.at Öffnungszeiten:

Montag: 9:00 - 23:00

Dienstag: 9:00 - 23:00

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 9:00 - 23:00

Freitag: 9:00 - 18:00

Samstag: 9:00 - 18:00

Sonntag: 9:00 - 18:00

In den Sommermonaten gelten im Café geänderte Öffnungszeiten.

Das Café bietet neben Kaffeespezialitäten auch Snacks, Kuchen, Torten und Pralinen. ©Screenshots Café-Konditorei Danner (www.cafedanner.at)/Canva (Symbolbilder)

Kaffeebohne in Dornbirn

In der Kaffeebohne in Dornbirn dreht sich alles um das Thema Kaffee. Rösterei, Kaffeebar und Siebträger­maschinen-Verkauf - die Kaffeebohne ist das Rundumpaket für Kaffeefans. In der hauseigenen Rösterei wird hochwertiger Kaffee aus der ganzen Welt frisch und schonend geröstet. Es werden Espresso, sortenreine Kaffees, Kaffeemischungen und Exoten angeboten. Im Ladenlokal kann man den Espresso, Cappuccino oder Kaffee auch gleich genießen. Zudem gibt es für den kleinen Hunger haus­gemachte Aufstriche auf frischem Brot aus der Bäckerei Stadelmann und es werden verschiedene hochwertige Schokoladen verkauft.

Wichtige Infos

In der hauseigenen Rösterei wird hochwertiger Kaffee aus der ganzen Welt frisch und schonend geröstet. ©Screenshots Kaffeebohne (www.kaffeebohne.co.at/de)/Canva (Symbolbilder)

Schmugglar in Lustenau

Als Café, Restaurant und Bar erfreut das Lustenauer Lokal Schmugglar seine Gäste auf vielfältige Weise. Von Fitnesssalat und "Schmugglar-Toast" (S-Karree auf zwei Toastbrotscheiben mit Champignonrahmsauce und Salatgarnitur) über österreichische Klassiker, wie Wiener Schnitzel vom Schwein, Zwiebelrostbraten oder Biergulasch, bis hin zu Burgern und Fischgerichten gibt es hier eine breite Auswahl an Gerichten zu entdecken. Natürlich werden auch vegetarische Speisen angeboten, wie zum Beispiel Kässpätzle oder das Röstipfännele. Für alle Naschkatzen gibt es verschiedene Nachspeisen - von hausgemachtem Kaiserschmarren über Apfelstrudel bis hin zu "Heißer Liebe".

Wichtige Infos

Preis: €€

€€ Adresse: Kirchpl., 6890 Lustenau

Kirchpl., 6890 Lustenau Website: schmugglar.at

schmugglar.at Öffnungszeiten: jeweils durchgehend warme Küche von 11:00 bis 21:30 Uhr

Montag: 10:00 - 23:00

Dienstag: 10:00 - 23:00

Mittwoch: 10:00 - 23:00

Donnerstag: 10:00 - 23:00

Freitag: 10:00 - 23:00

Samstag: 10:00 - 23:00

Sonntag: 10:00 - 23:00

Das vielfältige Speisenangebot des Hauses reicht von klassischer Hausmannskost bis hin zu Burgern und vegetarischen Optionen. ©Screenshot Schmugglar (schmugglar.at)/Hartinger

Schlosskaffee Fenkart in Hohenems

Hier dreht sich alles um Schokolade: Bei Fenkart Schokoladen und Schlosskaffee gibt es süßen Genuss aus der hauseigenen Manufaktur. Hausgemachte Marmelade, frisches Gebäck und Kaffee sorgen für ein leckeres Frühstück, das im Schlosskaffe den ganzen Tag über geboten wird. Unter der Woche gibt es zudem ein abwechslungsreiches Mittagsmenü. Das Lokal begeistert aber vor allem mit süßen Gaumenfreuden: Ob Kuchen, Schokolade oder Eis - hier finden alle Naschkatzen das Richtige.

Wichtige Infos

Das Fenkart ist nicht nur ein exquisites Kaffeehaus, sondern versüßt Gästen den Besuch auch mit Tafeln aus der eigenen Schokoladenmanufaktur. ©Screenshot Fenkart Schokoladen, Schlosskaffee (www.schokoladengenuss.at)/Canva (Symbolbild)