Genuss direkt am Marktplatz: Café Steinhauser in Dornbirn

Das Café Steinhauser in Dornbirn bietet neben einer vielfältigen Getränkekarte und Kuchen auch eine kleine, aber feine Auswahl an Speisen.

Das Café Steinhauser in Dornbirn ist Café, Restaurant und Bar in einem. Ob Frühstück, Stärkung beim Shopping in der Innenstadt, Kaffee und Kuchen am Nachmittag oder Drinks am Abend - hier gibt es Genuss zu fast jeder Tageszeit.