Kälbertransporte: Steinacher kritisiert Stillstand im Ländle

Seit Wochen kämpft Dieter Steinacher für ein Ende von Kälbertransporten aus Vorarlberg. Nun kritisiert er, dass scheinbar niemand wisse, wie viele Kälber Vorarlberg überhaupt verlassen.

Sein Vorwurf: Vorarlberg sorge auf Kosten der anderen Bundesländer für eine eigene weiße Weste. Er vermutet, dass die Kälber von Vorarlberg aus in andere Bundesländer transportiert werden und erst von dort den Weg in Drittstaaten wie Russland und Türkei antreten. Da Tiertransporte innerhalb Österreichs keine Genehmigung benötigen, werde dies auch nicht kontrolliert.

Niemand wisse, wie viele Kälber Vorarlberg verlassen

Grundsätzlich gäbe es scheinbar keine Zahlen, wieviele Tiere Vorarlberg tatsächlich in die anderen Bundesländer verlassen und wo diese Tiere dann enden, ob nun in den Schlachthöfen, beispielsweise einer Fastfoodkette in Salzburg, im Westen Österreichs oder in Drittländern. Bisher habe scheinbar niemand interessiert, wohin wieviele Kälber gebracht werden.