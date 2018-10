Kälbertransporte: Erlass des Ministeriums nimmt Tierärzte aus Pflicht

Am Mittwoch berichtete VOL.AT von den Bedenken der Tierärzte bei Tiertransporten und einem seit Monaten ausstehenden Erlasses aus Wien. Dieser sei nun eingetroffen, betont Landesrat Christian Gantner.

Vorarlberger Tierärzte nur bis Bozen verantwortlich

Vor allem der bekannte Vorarlberger Tierarzt Alexander Rabitsch kritisiert “Sammelstellenhopping”. So würden die Tiere direkt nach ihrer Ankunft in der Sammelstelle Bozen auf neue Transporte geladen und weitertransportiert, ohne die vorgeschriebenen Ruhezeiten von 48 Stunden einzuhalten. Dies zu kontrollieren, sei in diesem Beispiel jedoch aus Sicht des Gesundheitsministeriums die Aufgabe der südtirolerischen Behörden. Die Vorarlberger Behörden seien nur für die bei ihnen angemeldeten Transporte verantwortlich. Der Bericht von Rabitsch sei auch eine der Ursachen, warum sich Vorarlberger Tierärzte von solchen Transporten distanzieren wollten.