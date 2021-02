Jurist Bußjäger zu Tirol und so geht es der Reisebranche

Klaus Herburger und Dr. Peter Bußjäger sind am Freitag bei "Vorarlberg Live" zu Gast. ©VOL.AT Klaus Herburger und Dr. Peter Bußjäger sind am Freitag bei "Vorarlberg Live" zu Gast. ©VOL.AT

Am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg Live" sind der Verfassungsjurist Univ. Prof. Dr. Peter Bußjäger und Klaus Herburger, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Reisebüros in der WKV.

Der Verfassungsjurist und Föderalismus-Experte Dr. Peter Bußjäger wird bei "Vorarlberg Live" am Freitag über die verschärften Corona-Maßnahmen in Tirol, den Machtkampf zwischen Innsbruck und Wien und vom Verfassungsgerichtshof gekippte Corona-Verordnungen sprechen. Tagesaktuell wird VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch auch die Causa Blümel rund um Parteispenden an die ÖVP zur Sprache bringen.

Lage der Reisebranche

Klaus Herburger, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Reisebüros in der WKV, wird im Studio die anhaltend prekäre Lage in der Reisebranche schildern. Nach fast einem Jahr unterschiedlich einschneidender Reisebeschränkungen in der Coronakrise, wird Herburger schildern wie es der Branche geht, welche Perspektiven sich in der Zukunft bieten und wie sich die Branche aktuell verändert.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 9. Februar 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger (Verfassungs- und Verwaltungsjurist, Universitätsprofessor an der Universität Innsbruck), Klaus Herburger (Fachgruppenobmann der Vorarlberger Reisebüros in der WKV, Geschäfstführer und Eigentümer Herburger Reisen)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg live" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.