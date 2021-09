Jung und ungeimpft: Im Visier des Coronavirus

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist bei den Ungeimpften unter 18-Jährigen 16 Mal höher als bei den Geimpften - bei den 18 bis 59-Jährigen liegt sie knapp sechs Mal höher.

Bei der Generation 60 plus ist die Inzidenz immerhin noch mehr als fünf Mal so hoch als bei den immunisierten Menschen in dieser Altersgruppe, zeigen aktuelle Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).

Inzidenzen in den Altersgruppen

Noch geringer ist sie bei der älteren Bevölkerung. Bei jenen Über-60-Jährigen, die bereits über den vollen Impfschutz verfügen, liegt sie nur noch bei 15,7. In der Altersgruppe der 18 bis 59-Jährigen stecken sich quasi die meisten bereits immunisierten Menschen an. So liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei den Geimpften in dieser Altersklasse bei 43,9.