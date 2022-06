Julian Assange wird in die USA ausgeliefert!

Der Wikileaks-Gründer wird ausgeliefert - das bestätigte die britische Regierung am Freitagvormittag. Assange hat 14 Tage Zeit, um Berufung einzulegen.

Die britische Regierung hat die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA bewilligt. Nach Regierungsangaben unterzeichnete Innenministerin Priti Patel am Freitag den Auslieferungsbefehl. Vor der US-Justiz soll sich Assange wegen Spionagevorwürfen verantworten, ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft.

Gerichtshof entschied

Geheimes Material

Vorgeworfen wird dem Wikileaks-Gründer, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Seine Unterstützer sehen in ihm dagegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat und an dem nun ein Exempel statuiert werden soll.