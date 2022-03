"In keiner sehr guten Verfassung"

Vorarlberger Aktivistin Evelin Schallert setzt sich für Assange ein. Bei "Vorarlberg LIVE" sprach sie am Donnerstag unter anderem über den schlechten Gesundheitszustand Assanges

Wird WikiLeaks-Gründer Julian Assange in die USA ausgeliefert? Das juristische Tauziehen durch die britischen Instanzen zieht sich bereits seit Langem hin. Eine wegweisende Entscheidung gab es diese Woche: Assange darf in dem Rechtsstreit doch nicht vor das höchste britische Gericht ziehen. Der Supreme Court in London lehnte den Antrag seiner Anwälte ab - mit der Begründung, es gebe keine ausreichenden Rechtsgründe dafür.