Pandemie, Pflege am Limit und Öffnungsschritte

Am Donnerstag sind Public-Health-Experte Armin Fidler, Manuela Auer (SPÖ) und Oberarzt Dr. Hermann Blaßnig zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Die Corona-Zahlen in Österreich sind auf einem Allzeithoch, trotzdem hält die Politik weiter an den Öffnungsschritten fest. Public-Health-Experte Armin Fidler spricht in "Vorarlberg LIVE" über die aktuelle Welle und die Aussichten für Sommer und Herbst.