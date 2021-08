Jugendlandtag und Freakwave-Parade

Fabienne Lackner, Landesvorsitzende der Junos Vorarlberg und Freakwave-Veranstalter Peter Hörburger heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Unsere Generation. Unsere Mission" heißt die Junos Sommerkampagne, mit der die Junge Liberale Neos auf die Jugend und ihre Bedürfnisse in Vorarlberg aufmerksam machen wollen. Sie fordern mehr Mitspracherecht der Jugend und belegen dies mit Studienergebnissen, in denen herauskommt, dass die junge Generation sich mehr Gehör von der Politik wünscht. Ein Vorschlag der Junos: der Jugendlandtag. Wie dieser funktionieren soll, erklärt die Landesvorsitzende Fabienne Lackner heute in "Vorarlberg LIVE".