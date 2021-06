Comeback fürs Freakwave Festival in Bregenz

Ende August gastiert der Zirkus in der Stadt: Peter Hörburger kehrt mit der Freakwave ins Strandbad zurück und gibt VOL.AT einen Ausblick auf das "mobile" Festival im brandneuen Gewand.

2013 kehrte das Festival im Zeichen der Freestyle-Kultur der Festspielstadt den Rücken. Nach einem kurzen Intermezzo in Dornbirn war es lange Zeit still um das einzigartige Kultur-Event. Umso lauter kündigt sich nun ein fulminantes Comeback an. Mittels einzigartigem Konzept von mobilen, aufklappbaren Mini-Stages, die via Lastenrad transportiert werden, kennt das Freakwave Festival keine geografischen Grenzen mehr. Die ganze Stadt wird zur Manege, ein Zirkuszelt im Bregenzer Strandbad zum Mittelpunkt des bunten Reigens.