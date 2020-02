Jürgen Sutterlüty: "Wir stehen für Regionalität"

Jürgen Sutterlüty spricht nach der Kritik von Josef Moosbrugger am Vorarlberger Einzelhandel im exklusiven VOL.AT-Talk unter anderem über die Kälbertransporte, Fleischimporte und regionale Produkte.

WKV-Brunner: "Leidenschaftlicher Einsatz für regionale Lebensmittel"

„Wir Lebensmittelhändler pflegen langjährige Partnerschaften mit der heimischen Landwirtschaft und sind ein wichtiger Partner der Vorarlberger Bauern bei der Vermarktung ihrer Produkte", sagt Dietmar Brunner, Obmann der Fachgruppe Lebensmittelhandel in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Der Einzelhandel will sich von Moosbrugger nicht den "Schwarzen Peter" zuschieben lassen. "Unsere Mitglieder setzen sich leidenschaftlich für regionale Lebensmittel in Vorarlberg ein. Daher lassen wir uns den heimischen Lebensmittelhandel nicht schlechtreden und verwehren uns gegen ungerechtfertigte Anschuldigungen. Das Einzige was Josef Moosbrugger erreicht hat, ist die Verunsicherung der Konsumenten!“