Josef Fritzls (88) überraschender letzter Wunsch

Josef Fritzl, der für den langjährigen Inzest und die Gefangenschaft seiner Tochter zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, drückt den Wunsch aus, seinen Lebensabend in Freiheit zu verbringen.

Rechtliche Entwicklungen im Fall Fritzl

Der letzte Wunsch

"Er will unbedingt in einem Haus leben, selbstständig mit Garten, wo er vielleicht was anbauen wird. Am besten in einem Ort in Österreich mit einer Bahnanbindung", erklärte seine Anwältin Wagner in einem Interview mit RTL.