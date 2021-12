Jetzt wehrt sich Maria gegen den Bachelor-Shit-Storm

Nur ein Tag, nachdem die Vorarlbergerin Maria Maksimovic die Rose des Bachelors überreicht bekommen hatte, wurde auch schon die Trennung der beiden öffentlich. Jetzt wird das Model mit erheblichen Anschuldigungen belastet.

Mit dem Liebes-Aus des Traumpaares prasselten zugleich beträchtliche Vorwürfe auf die Bachelor-Gewinnerin Maria Maksimovic nieder. In einem Video äußert sie sich nun zu diesem Shit-Storm.

Alles nur vorgetäuscht?

"Dass man mir jetzt vorwirft, meine Gefühle für Erkan im Finale seien nicht echt gewesen, das finde ich schon ein bisschen frech", betont die 28-Jährige leicht empört in einer Video-Botschaft. Mit der Aussage "Das, was wir gefühlt haben, das kann ich gar nicht in Worten wiedergeben, er und ich kennen die Wahrheit" dementiert sie die Vorwürfe.