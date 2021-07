Jens Spahn im Ländle: Covid-Lagegespräche und ein Festspiel-Besuch

Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war am Mittwoch zu Besuch in Vorarlberg. Mit VOL.AT sprach er über die geplante Testpflicht, aktuelle Entwicklungen und die Festspiele.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Baden-Württembergs Stv. Ministerpräsident Thomas Strobl waren am Mittwoch zu Besuch in Bregenz. Mit Landeshauptmann Wallner sprachen sie über die aktuelle Lage. Anschließend standen ein gemeinsames Abendessen und ein Besuch der Bregenzer Festspiele auf dem Programm. Spahn fand vor dem Spiel auf dem See Zeit für ein Interview mit Gerold Riedmann für VOL.AT.