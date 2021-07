Deutschland plant Testpflicht für Reiserückkehrer

Angesichts steigender Corona-Zahlen in Deutschland verschärft sich die Debatte über neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, dass die Bundesregierung bereits am 1. August Tests für Einreisende ohne vollen Impfschutz vorschreiben wolle. Bisher hat es gegen diesen Vorschlag des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) Widerstand in der Bundesregierung und dort vor allem vom SPD-geführten Justizministerium gegeben.

"Reisen ins Ausland bringen Risiken mit sich"

Testpflicht wohl ab 1. August

"Der Bund hat uns heute zugesichert, er wird das jetzt bis zum 1.8. alles probieren mit einer einheitlichen Testpflicht nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was an normalem Autoweg oder Bahnweg kommt", hatte Söder am Dienstagabend in der ARD gesagt. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) forderte ebenfalls gegenüber der "Rheinischen Post" eine umfassende Testpflicht für alle ungeimpften Reiserückkehrer. Diese solle für alle Reisewege gelten, egal ob mit Flugzeug, Bus, Bahn oder Pkw. Als problematisch galt bisher die Frage, wie dies kontrolliert werden soll. Bei Flugreisenden ist dies ohnehin bereits vorgeschrieben.