Keine gratis PCR-Tests mehr in Vorarlberger Apotheken

Apothekerkammer-Präsident Jürgen Rehak bestätigte VOL.AT gegenüber, dass die PCR-Testungen in Vorarlbergs Apotheken vorerst eingestellt werden.

Apotheken wurden "überrannt"

Die Apotheken in Vorarlberg haben die PCR-Testungen nun eingestellt - zumindest vorerst. "Weil wir mit dem gesamten System am Wochenende zusammengebrochen sind", erklärt Jürgen Rehak im VOL.AT-Telefoninterview. Man habe eine große Anzahl von Testungen, viel mehr als erwartet, durchgeführt. Zudem sei das Ganze recht kurzfristig auf die Beine gestellt worden, so Rehak. Man sei "richtig überrannt worden".

Auch mit den Kapazitäten bei Labor und Transport habe es Probleme gegeben. So seien die Testungen dann am Wochenende zum Stillstand gekommen, meint der Apothekerkammer-Präsident. Durch den Andrang kam es mitunter zu langen Wartezeiten auf das Ergebnis. Man habe mit Sonntagnachmittag aber alles abgearbeitet. Wer einen PCR-Test in Apotheken gemacht habe, habe das auch Ergebnis erhalten. "Wir müssen uns neu aufstellen", verdeutlicht Rehak. Heute habe man bereits damit begonnen alle Abläufe neu zu organisieren. Die Pause soll nur von kurzer Dauer sein: Bald sollen die PCR-Testungen in Vorarlbergs Apotheken wieder starten. "Am Donnerstag geht's wieder los", erklärt der Apothekerkammer-Präsident.