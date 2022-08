Jan Fausek (Neos) tritt zur Höchster Bürgermeisterwahl an

Jan Fausek will die "Zukunft von Höchst gemeinsam gestalten".

Nach Querelen innerhalb der Höchster ÖVP und Problemen im Bildungsbereich wünscht sich Fausek die zukünftige Leitung der Gemeinde in fähigeren Händen, wie er in einer Pressemitteilung sagt. "Die ÖVP ist leider nur mehr mit sich selbst beschäftigt und hat keine Vorstellungen davon, wie unsere Gemeinde in der Zukunft aussehen könnte. Diese ÖVP ist nicht fähig, Höchst in die Zukunft zu führen. Ich trete an als Bürgermeister, der abseits von Parteiunstimmigkeiten für die Gemeinde und deren Bürger arbeiten will, um etwas vorwärtszubringen. Gerade als junger Kandidat liegt es mir am Herzen, dass sich Höchst für die Zukunft gut aufstellt und für alle Bürgerinnen und Bürger weiterhin lebenswert bleibt", begründet Fausek seinen Antritt.E