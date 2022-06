Opposition übt Kritik am Rücktritt von Bgm. Sparr

Grüne, FPÖ und NEOS üben Kritik am Rücktritt vom Höchster Bürgermeister Herbert Sparr. Die Begründungen seien "unwürdig und falsch".

Die FPÖ Höchst sieht die Begründungen für den Rücktritt von Bürgermeister Herbert Sparr als "unwürdig und falsch". Keinesfalls gelten lassen will FPÖ-Gemeindevertreterin Cornelia Michalke die Begründung des Bürgermeisters für seinen Rückzug. "Die Begründungen für den Rücktritt von Bürgermeister Sparr sind unwürdig und falsch. Nicht die Opposition ist verantwortlich für den Rücktritt des Bürgermeisters, sondern vielmehr sind es wohl die internen Querelen in der ÖVP rund um Vizebürgermeisterin Schuster-Burda und deren massive Versäumnisse im Bildungsbereich", stellt Michalke klar.

Grüne: "Intransparenz der Volkspartei"

"Die Kommunikation rund um den Rücktritt von Bürgermeister Herbert Sparr lässt einige Fragen offen und wirft ein falsches Bild auf die Situation in Höchst", ärgert sich Michaela Müller, Gemeinderätin für die Fraktionsgemeinschaft Höchste Zeit und die Grünen. Die Volkspartei hat den anderen Fraktionen den Rücktritt 30 Minuten vor der Gemeindevertretungssitzung über die Medien ausgerichtet. "Das ist ein absolutes Negativbeispiel für Gesprächs- und Kritikkultur und zeigt, dass die Volkspartei keineswegs an einem aufrichtigen Dialog mit den Oppositionsparteien interessiert ist", so Müller.