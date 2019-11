Jägerbataillon 23 bekommt neuen Kommandanten

Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 23 ist auf den Einsatz im Hochgebirge spezialisiert.

Ein Tiroler als neuer Kommandant

Oberstleutnant Michael Köck ist 1974 in Hall in Tirol geboren. 1994 rückte er in Lienz zum Bundesheer ein und war nach der Absolvierung der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt bei verschiedenen Einheiten in Tirol stationiert.