„Ja, der Babybauch ist echt!“

Candy Ken: Ich kann die Unsicherheit schon verstehen. Wir haben mit dem Thema Schwangerschaft schon das eine oder andere Mal in Inszenierungen gespielt. Als wir die Schwangerschaft vor wenigen Tagen bekannt gaben, hatte ich erwartet, ein paar Nachrichten aus dem Ländle zu bekommen. Aber da kam fast nichts. Deshalb war es mir wichtig, im WANN & WO nochmal klar zu sagen: Ja, das ist echt! Ich will, dass es alle wissen.

Candy Ken: Ja, klar. Schade ist nur, dass wir uns aufgrund der Pandemie schon so lange nicht gesehen haben und die Schwangerschaft praktisch an ihnen vorüber geht. Ich hoffe, dass bis im Sommer wieder Flugreisen möglich sein werden. Ich vermisse meine Familie sehr.

Candy Ken: Kinder waren immer der Plan, aber bieder würde ich jetzt nicht sagen. Junge Eltern sind immer cool. Außerdem sind wir hier in Los Angeles, unser Influencer-Dasein bleibt bunt. Ich glaube, unser Kind wird noch viel mehr Spaß und Farbe in unsere Leben bringen.

Candy Ken: Ich finde es sehr enttäuschend, wenn Influencer ihrem Publikum Geschlechterrollen und gesellschaftliche Zwänge aufdrücken, insbesondere den Jungen. Als ich Candy Ken kreierte, hatte ich keine Community oder Zielgruppen im Auge. Candy Ken war und machte alles anders als die anderen. Er ist ein freies Unicorn, er kleidet sich ungewöhnlich, er hinterfragt. Es ist wichtig, dass du dir bewusst bist, welche Rolle du spielst und wieso. Je bewusster du dir dessen bist, desto glücklicher kannst du mit dir selbst sein. Ich war lange Zeit sehr unzufrieden mit der Rolle, in die mich die Gesellschaft drängte. Das ist vorbei. Auf TikTok habe ich ein breites und junges Publikum. In meine Beiträge bringe ich vielfach auch gesellschaftlichen Aspekte aus meinen Erfahrungen ein, von Konflikten mit Eltern oder Lehrern bis zu Bullying. Es geht oft um das „nicht in die Norm passen“.

WANN & WO: Content-Erstellung für TikTok, YouTube, Insta & Co. kostet viel Zeit. Hast du vor, nun ein wenig ruhiger zu werden, damit dein Kind in euren fordernden Social Media Alltag passt?

Candy Ken: Ja, das ist schon ein Full-Time-Job, das muss man mögen. Wir drehen meistens alles selbst, ich mache den Schnitt. Aber ich bin froh, dass sich nach sieben Jahren Candy Ken mit dem jungen Publikum auf TikTok endlich auch der finanzielle Erfolg eingestellt hat. 2020 ist diesbezüglich das beste Jahr bislang, wohl auch zu einem gewissen Grad durch Corona. Was die Zeit für das Kind betrifft: Als Influencer sind wir sehr flexibel in der Gestaltung unseres Zeitplans und haben darüber hinaus Haushaltshilfen. Außerdem sind wir wegen Corona sowieso fast nur daheim. Dazu kommt, dass das Leben Teil unseres Contents wird, aktuell z.B. die Schwangerschaft. Das ist weniger aufwändig zu drehen als komplette Inszenierungen und teils sogar erfolgreicher.

KURZ GEFRAGT:

Was sagst du zu den aktuellen politischen Entwicklungen in den USA? Die Politik betrifft mich weniger, aber eine Zeit lang wurde diskutiert, TikTok abzudrehen. Deshalb sind wir auch dran, Alternativen wie den YouTube-Familienkanal auszubauen. YouTube hat sich über die Jahre gut gehalten, da hast du die volle Kontrolle und kannst deine eigene RealityTV-Show machen.

Zur Person: Candy Ken

Alter, Wohnort: bürgerlicher Name Jakob Kasimir Hellrigl, geboren am 27. Juli 1992 in Bregenz, wohnhaft in Los Angeles