Candy Ken auf Heimatbesuch im Ländle

Der TikTok-Star Candy Ken war am Freitag zu Besuch in Vorarlberg. Der in L.A. lebende Ländle-Export löst bei der Vorarlberger Jugend sichtlich Begeisterung aus.

Nicht nur in L.A. ist Candy Ken ein Star. Auch die Jugendlichen in Vorarlberg feiern den Content Creator für seine extrovertierte Art.

Andrang im Messepark

Da wundert es einen nicht, dass ein einfacher Einkauf im Messepark in Dornbirn schnell zu einer spontanen Autogrammstunde wird. Hunderte Jugendliche bildeten eine Traube um den Social Media Star und verfolgten diesen, bis er seinen Einkauf wieder beendet hatte.

6 Millionen Fans auf TikTok: Candy Ken aus Vorarlberg

Jakob Kasimir aka „Candy Ken“ ist ein Gesamtkunstwerk. Der Vorarlberger erreicht auf TikTok weltweit mehr als 6 Millionen Menschen. Alleine im Jahr 2019 hat er mit seinen Video-Beiträgen auf TikTok in rund sechs Monaten mehr als 100 Millionen Aufrufe erzielt und über 170 Millionen Likes geerntet.