IV-Vorarlberg-Präsident Ohneberg: "Stau bei Großprojekten im Land offensiv entgegenwirken".

Die am vergangenen Wochenende bekanntgewordenen Ablehnungen der Großprojekte des grenzüberschreitenden S-Bahn-Liechtenstein-Projekts und des Ausbaus der Eisenbahnstrecke in Bregenz Richtung Deutschland sind für IV-Vorarlberg Präsident Martin Ohneberg ein klarer Weckruf.

"Die politischen Entscheidungsträger im Land haben bei der Umsetzung von Großprojekten in Vorarlberg erhebliche Schwierigkeiten und müssen diesen dringend entgegenwirken. Leider reihen sich die aktuellen Diskussionen und Absagen in weitere schleppende Projekte wie die längst fällige S18-Nachfolgelösung oder das Zurückstellen neuer visionärer Ansätze – beispielsweise einer Verbindung des urbanen Rheintals mit dem ländlichen Bregenzerwald – ein. So werden wir unseren Standort für die Menschen und für die Wirtschaft nicht nachhaltig stärken, sondern im Gegenteil im internationalen Wettbewerb der Regionen verlieren", so Ohneberg.