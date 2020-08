Liechtenstein sagt "Nein" zum Ausbau der S-Bahn

Bedauern über den Ausgang der Abstimmung bei Landesrat Rauch: Er verspricht, sich weiterhin mit Nachdruck für gemeinsame Lösungen zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Öffentlichen Verkehrs einzusetzen.

„Die Entscheidung der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner ist zu Kenntnis zu nehmen, auch wenn ich mir ein anderes Abstimmungsergebnis gewünscht hätte. Mein Dank gilt dennoch allen, die mit großem Einsatz für die Umsetzung des Projektes gearbeitet haben, insbesondere gilt dies für meine Regierungskollegen in Liechtenstein“, so Landesrat Johannes Rauch.

Jahrelange Planung

Weitere Beratungen

Für Tausende Vorarlberger und Schweizer PendlerInnen und Pendler, deren Arbeitsplatz in Liechtenstein liegt, ist das Abstimmungsergebnis keine gute Nachricht. Das Straßennetz ist vielerorts bereits heute zu den Stoßzeiten überlastet, der gemeinsame Lebens- und Wirtschaftsraum der 3-Länder-Region entwickelt sich weiter dynamisch und Staus, Lärm- und Schadstoffemissionen belasten auch die Wohnbevölkerung der Grenzregionen. Für Rauch ist deshalb klar: „Ein leistungsfähiger Öffentlicher Verkehr ist in einer Region wie dem Rheintal eine Notwendigkeit um unsere hohe Lebensqualität in Liechtenstein, der Schweiz und Vorarlberg auch in der Zukunft erhalten zu können. Gemeinsam mit den Partnern der Nachbarregionen und im Bund werden wir nun darüber beraten, wie wir weiter vorgehen können, um auf dieser wichtigen Verkehrsachse die notwendige Leistungsfähigkeit der Bahninfrastruktur und einen zeitgemäßen Öffentlichen Verkehr sicherstellen zu können.“