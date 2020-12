Ist nach dem Lockdown vor dem Lockdown?

In der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live werfen wir einen Blick auf den ersten Tag nach dem Lockdown und ziehen Bilanz über das große Testwochende im Land.

Rabattschlacht und die Rettung des Weihnachtsgeschäfts

Bilanz Corona Massentests in Vorarlberg

Was gibts Neues in der Montfortstadt Bludenz?

Mit dem neuen Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann sprechen wir noch über die Herausforderungen in Corona Zeiten, wie die ersten Wochen im neuen Amt verlaufen sind und welche Abteilung in seiner Stadt in am meisten beeindruckt hat.