Ist "Heil(e)" eigentlich ein harmloser Gruß?

Was in Vorarlberg als Grußformel gilt, ist in anderen Ländern und Regionen als verbotener politischer Gruß mit braunem Anstrich verpönt.

"Zeawas heile" oder doch lieber "Hallo"? In Vorarlberg und in Teilen Tirols ist der Gruß "Heil" oder "Heile" ständig in Gebrauch und gilt als altbekannte Grußformel, die bereits vor dem Nationalsozialismus in aller Munde war. Mit rechtem Gedankengut wird das in unseren Breitengraden aber nicht assoziiert. VOL.AT hat Vorarlberger nach ihrer Meinung gefragt, ob sie "Heil" - in Zeiten von #BlackLivesMatter und der Rassismus-Debatte - noch als harmlosen Gruß empfinden und ob sie diesen tatsächlich in der täglichen Routine noch verwenden.