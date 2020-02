Hitler als Nachbar: 101-jährige Jüdin aus England berichtet

Als Teenager lebte Alice Frank Stock in München Tür an Tür mit Adolf Hitler. Vor dem Krieg konnte die mittlerweile 101 Jahre alte Jüdin nach England fliehen und erzählt jetzt ihre Geschichte.

Alice Frank Stock erzählt in einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail", wie sie in den 20er- und 30er-Jahren im selben Wohnhaus - in der Nähe des Prinzregentplatzes in München - wie Adolf Hitler lebte.