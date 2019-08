War Hitlers Großvater ein Jude?

Adolf Hitler hat während seiner Diktatur im Zweiten Weltkrieg zwischen fünf und sechs Millionen Juden ermordet. Der Holocaust ist bis heute eines der schlimmsten Ereignisse der Menscheitsgeschichte. Nun befeuert ein Historiker erneut die Gerüchte, wonach Hitlers Großvater jüdischer Abstammung sei.

Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" hat der Historiker Dr. Leonard Sax neue Beweise gefunden, die nahelegen, dass der Diktator ebenfalls jüdischer Abstammung sein könnte.

Der Historiker Sax behauptet nun laut "The Sun", Beweise in den österreichischen Archiven gefunden zu haben, die von Nikolaus von Preradovich, einem österreichischen Historiker bewusst vertuscht wurden. Demnach habe der Österreicher versichert, dass es vor 1850 in Graz keine Juden gab, als Hitlers Großmutter geschwängert wurde.