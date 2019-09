Ein kleiner Junge und Hitler als sein imaginärer Freund

Beim Festival in Toronto wurde "Jojo Rabbit" ausgezeichnet. Ein Film über einen kleinen Bub und seinen imaginären Freund - Adolf Hitler.

Ein kleiner Bub und sein imaginärer Freund - nichts Ungewöhnliches im Leben eines 10-jährigen Kindes. Was aber, wenn der Freund Adolf Hitler heißt, stolz die NS-Uniform spazieren trägt und seinem jungen, leicht zu beeindruckenden Kumpanen Anti-Juden-Tiraden einflüstert? Dann darf gelacht werden, zumindest im Fall von "Jojo Rabbit": Der Film wurde nun beim Festival in Toronto ausgezeichnet.

Anti-Hass-Satire

Regisseur Taika Waititi ("Thor: Ragnarok") nutzt in seiner "Anti-Hass-Satire" die imaginäre Freundschaft von Jojo (Roman Griffin Davis) und Hitler (Waititi) zum satirischen Seitenhieb auf Nazi-Ideologien. Am Sonntag gab es dafür den Publikumspreis des 44. Toronto International Film Festival (TIFF). Beim TIFF wählt traditionell das Publikum anstelle einer Jury den Gewinner. Der neuseeländische Regisseur bedankte sich mit einem Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und dem Appell, dass es auf der Welt keinen Platz für Hass und Intoleranz gäbe. "Lasst uns dem ein Ende setzen und es durch Liebe ersetzen", so Waititi.