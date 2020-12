Internationale Pressestimmen zur Diskussion um Corona-Impfpflicht

Zur Diskussion über eine mögliche privilegierte Behandlung der Corona-Geimpften schreiben Zeitungen am Dienstag:

"Lidove noviny" (Prag):

"Werden die Geimpften Privilegien erhalten? Steuern wir auf eine Zweiklassengesellschaft zu? Erst waren es nur Spekulationen der Medien. Doch inzwischen gibt es seitens der Bürokraten in der staatlichen Verwaltung und der Vertreter des Gesundheitswesens ernsthafte Überlegungen in diese Richtung. Ein Impfpass ist nichts Neues. Doch die Vorstellung, dass die Geimpften zum Beispiel ohne Maske herumlaufen dürften, scheint etwas gewagt. Soll die Polizei dann jeden ohne Maske kontrollieren? Werden wir - 31 Jahre nach der demokratischen Wende - wieder häufig die Aufforderung 'Ihren Ausweis, bitte' hören? In jedem Fall werden wir die Worte 'Ihren Pass, bitte' an den Grenzen zu hören bekommen - selbst innerhalb des Schengen-Raums. Doch es wird dabei nicht um den Reisepass gehen. Das Motto dieser Zeit wird lauten: Mit dem europäischen Impfpass den Alltag hinter sich lassen."