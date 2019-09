Integra Thema im Kontrollausschuss

Am Dienstag stand die Causa Integra auf dem Programm des Kontrollausschusses des Vorarlberger Landtags.

Ein entlassener Geschäftsführer, ein Schwarzgeldkonto und Fehler in der Buchführung brachte Integra harte Kritik ein. Am Dinestag war die Causa nun Thema im Kontrollausschuss des Vorarlberger Landtags.

Schlechter Zeitpunkt für Rechnungsprüfung

Laut Frühstück sei die Rechnungsprüfung, welche den Stein ins Rollen gebracht hatte, zu einem schlechten Zeitpunkt erfolgt. "Integra hat bei der raschen Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt hervorragende Arbeit geleistet. Das Unternehmen hat in dieser Zeit jedoch die organisatorische Weiterentwicklung vernachlässigt." Der wirtschaftliche Schaden sei aber überschaubar und würde nicht über den Betrag von 5000 Euro hinausgehen.

"Lasches Kontrollumfeld"

Für die FPÖ handelt es sich bei diesen Aussagen allerdings um Schönreden. "Hier geht es um den Einsatz einer hohen Summe an Steuergeldern. Es würde daher auch der ÖVP gut anstehen, etwas einsichtiger und sensibler dahingehend zu sein, dass die Risiken, die durch ein zu lasches Kontrollumfeld entstehen, dringend zu minimieren sind", so Daniel Allgäuer in einer Aussendung.