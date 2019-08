Prüfung erfolgt: Das sagt Landesrechnungshof zu Integra Vorarlberg

Anfang 2019 kam es nach Bekanntwerden der offenen Haftstrafe eines Bereichsleiters zu öffentlichen Diskussionen, Medien berichteten auch über Vorwürfe an die Gesellschaft. In der Folge wurde der Landes-Rechnungshof beauftragt, die Gebarung der Integra zu prüfen.

"Was strukturelle Schwächen und mangelnde Kontrolle alles ermöglichen. Das zeigt der Bericht der Integra Vorarlberg", so Landesrechnungshof-Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr.

Dringender Handlungsbedarf

Bereichsleiter war für ein Viertel des Umsatzes verantwortlich

Was hat es nun mit dem Bereichsleiter mit offener Haftstrafe auf sich? "Es kam ihm im Unternehmen schon eine Sonderrolle zu. Er leitete seit dem April 2016 einen und seit Herbst 2017 zwei neue Leistungsbereiche. Er war damit für einen großen Arbeitsbereich verantwortlich", führt Eggler-Bargehr aus. Gut ein Viertel des Umsatzes war in dem Verantwortungsbereich des betreffenden Bereichsleiters. In der Überprüfung des Bereichsleiters seien einige Auffälligkeiten zu Tage getreten, die nicht unrechtmäßig waren, aber zu Nachteilen für die Integra führten.