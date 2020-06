Initiative spricht sich für Tempo 100 in Vorarlberg aus

Eine Initiative will die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn aus Klimaschutzgründen reduziert wissen. Ob die Mehrheit der Autofahrer mitspielen würde, gilt jedoch als fraglich.

Die Niederlande, Norwegen und Zypern machen's vor: Auf deren Autobahnen gilt bereits ein deutlich niedrigeres Tempolimit, um Schadstoffemissionen sowie die Feinstaubbelastung zu reduzieren. Vorarlberg soll nachziehen, fordern die Aktivisten hinter der "Initiative Tempo 100": "Wir wissen, was die Klimakrise bedeutet. Wir wissen, was wir tun könnten und sollten heute handeln", erklären die Initiatoren, die unter anderem auch vom Klimabündnis und dem Naturschutzbund unterstützt werden, in den Vorarlberger Nachrichten.