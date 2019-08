Lkw-Überholverbot in Vorarlberg: Das sagt die Politik

Der Lkw-Verkehr nimmt auf der A14 immer weiter zu. In der Vorarlberger Politik will man Alternativen zu einem Überholverbot und sieht den Schwarzen Peter bei der Asfinag.

Allein im Rheintaler Unterland sind täglich an die 5.000 Lkw und mehr auf der A14 unterwegs, Tendenz steigend. Während die Autobahnpolizei einem Lkw-Überholverbot durchaus etwas abgewinnen kann, sind Asfinag und ÖAMTC zurückhaltender.

Das sagt die ÖVP

Das sagen die Grünen

Das sagt die FPÖ

"Einzelmaßnahmen, wie ein Lkw-Überholverbot, werden keine Lösung für die überlastete Autobahn bringen“, ist FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi überzeugt. Sein Ansatz wäre der Ausbau der A14 auf drei Fahrspuren pro Fahrtrichtung. Dies könnte den Verkehrsfluss und Sicherheit verbessern wie auch Ausweichverkehr verhindern, ist er überzeugt: "Ich will nicht, dass unsere Menschen in den Gemeinden, die oft schon jetzt unter einer starken Verkehrsbelastung leiden, durch weiteren Ausweichverkehr noch stärker belastet werden."

Das sagt die SPÖ

Martin Staudinger von der SPÖ schließt sich der Meinung der Autobahnpolizei an: "Zu prüfen wäre meines Erachtens zumindest ein temporäres Überholverbot während der Stoßzeiten. So könnten Elefantenrennen wenigstens in der Zeit von 6 bis 9 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr verhindert werden. Allerdings muss man darauf achten, dass es keine LKW-Schlangen auf der rechten Fahrbahn gibt, die eventuell eine Ausfahrt auf der Autobahn unmöglich machen würden." Das Ziel sei flüssiger Autoverkehr, mehr Güterverkehr auf der Schiene und Infrastrukturausbau, wo es notwendig sei.