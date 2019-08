Das hält der ÖAMTC von einem Lkw-Überholverbot auf der A14

Für mehr Sicherheit und um Staus vorzubeugen, kann ein Überholverbot für Lkw verhängt werden. Jürgen Wagner vom ÖAMTC erklärt, wie sinnvoll ein solches Verbot für die A14 wäre.

Elefantenrennen ein Problem

"Das Lkw-Fahrverbot wird österreichweit diskutiert", erklärt Jürgen Wagner vom ÖAMTC Vorarlberg im VOL.AT-Gespräch. Es gebe Transitstrecken, auf denen es durchaus sehr sinnvoll sei. „In Vorarlberg haben wir diese Transitsituation nicht in diesem Ausmaß wie in Tirol oder in Oberösterreich auf den großen Strecken in Richtung Osten", so der Sprecher des ÖAMTC. "Die Elefantenrennen – diese unglaublich langen Überholmanöver - sind ein Problem, ob das auf Transitstrecken passiert oder bei uns auf der A14", bestätigt Wagner. Hier gehe es darum, die Lkw-Fahrer zu sensibilisieren, aber auch um Rücksichtnahme auf den restlichen Verkehr.