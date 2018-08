Inhaftierter 18-Jähriger in Florida: "Angst überschattet unseren Aufenthalt"

Tage des Bangens und der Hoffnung "auf ein gutes Ende" müssen der 18-jährige Oberösterreicher Leo S., der Ende Juli in Florida festgenommen worden war, und seine Eltern derzeit überstehen.

“Wir befinden uns in einem Wartezustand. Die Angst überschattet unseren Aufenthalt in den USA”, berichtete die Familie des Burschen der APA in einem schriftlichen Interview.”Wir wissen nicht, was uns in der nahen Zukunft alles erwarten wird”, heißt es in dem von der Anwaltskanzlei Urban Thier & Federer übermittelten Schreiben. Der 18-Jährige und seine Eltern hoffen, “dass unsere Anwälte eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft treffen können, die diesen Albtraum für Leo und uns beendet”. Es sei eine “schwere Zeit” für die Familie, der es aber “zu diesem Zeitpunkt den Umständen entsprechend gut” gehe.