18-jähriger Oberösterreicher in Florida aus Gefängnis entlassen

Nachdem die festgesetzte Kaution von 200.000 US-Dollar (170.000 Euro) aufgebracht wurde, ist Donnerstagmittag (Ortszeit) ein 18 Jahre alte Oberösterreicher, der nach einvernehmlichem Sex mit einer einheimischen 15-Jährigen im US-Bundesstaat Florida im Gefängnis saß, auf freien Fuß gesetzt worden. Das bestätigte Außenministeriumssprecher Thomas Schnöll in der Nacht auf Freitag gegenüber der APA.

Sarasota (Florida)/Linz. “Wir sind sehr glücklich, dass es gelungen ist, den Österreicher freizubekommen und dass er nun in der Obhut seiner Eltern ist”, sagte Schnöll. Dem 18-Jährigen wird lüsterne bzw. anstößige Belästigung vorgeworfen – in Florida ist Sex mit Jugendlichen, die noch keine 16 sind, verboten und wird mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft. Er wurde am 30. Juni im Beisein der 15-Jährigen in einer von ihm angemieteten Unterkunft in Venice festgenommen.