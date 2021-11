Infozentrum eröffnet: Das ist der aktuelle Stand beim Stadttunnel Feldkirch

Interessierte können sich ab sofort im Infozentrum über den Stadttunnel informieren. Derweil gehen die Vorbereitungen gut voran.

Der Stadttunnel Feldkirch ist ein Generationsprojekt. Er soll die verkehrsgeplagte Feldkircher Bevölkerung nachhaltig entlasten. Die Arbeiten an dem Infrastrukturprojekt gehen zügig voran. Dazu gehört die Schaffung eines Informationszentrums für die interessierte Bevölkerung. Am Montag wurde das neue "Infozentrum Stadttunnel Feldkirch" eröffnet.

3D-Modell und virtueller Tunnelflug



Hohe Wertschöpfung in der Region

Chance für die Stadt

Vom Stadttunnel wird die Stadt in verschiedener Hinsicht profitieren, betonte Bürgermeister Wolfgang Matt: "Zunächst wird mit dem Stadttunnel natürlich die Verkehrsentlastung realisiert, auf die Feldkirch schon so lange gewartet hat", meint er. "Gleichzeitig verbessern sich die Erreichbarkeiten: Menschen, die in Feldkirch arbeiten, Pendlerinnen, aber auch Rettungsfahrzeuge stehen nicht mehr fast täglich im Stau." Darüber hinaus eröffne das Zukunftsprojekt auch der Stadtentwicklung neue Möglichkeiten.

Anschlag des ersten Erkundungsstollens

Gerhard Schnitzer, Chef der Straßenbauabteilung des Landes, zeigt sich zufrieden, dass die Bauarbeiten im vergangenen Jahr plangemäß durchgeführt werden konnten: "Unter anderem wurde im Frühjahr in der Felsenau von der ÖBB Infra die erforderliche Weiche eingebaut, um später das ausgebrochene Gestein umweltfreundlich mit der Bahn abtransportieren zu können." Neben der Lärmschutzwand in der Parzelle Fellengatter habe man eine zweite beim Schulzentrum gebaut: "Das Bauwerk war rechtzeitig zu Schulbeginn fertig und schirmt die Schülerinnen jetzt vom Baulärm ab."

Quasi nebenan laufen seit Mitte September die Arbeiten am Erkundungsstollen Altstadt. Nach Abschluss des sogenannten Voreinschnitts wird in den kommenden Tagen der Anschlag des Tunnels erfolgen. "Voraussichtlich bis Ende März entsteht nun im Sprengvortrieb der rund 250 Meter lange Sondierstollen", erklärte Schnitzer. "Er wird uns nicht nur wertvolle geologische Erkenntnisse für den Bau des Haupttunnels liefern, sondern später auch zu einem Flucht- und Wartungstunnel ausgebaut." Ab dem kommenden Frühjahr erfolgt in Tisis, am künftigen Portalstandort des dortigen Erkundungsstollens, die Baustelleneinrichtung. Im Sommer 2022 fällt der Startschuss für den etwa 1.200 Meter langen Erkundungsstollen Tisis. "Wir gehen davon aus, dass dann Ende 2023 die Arbeiten am Haupttunnel beginnen werden", so der Straßenbauchef. Geplante Fertigstellung ist 2030.